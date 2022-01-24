РИАМО - 24 янв. Банк России принял решение с 15 часов понедельника не покупать иностранную валюту на внутреннем рынке на фоне падения курса рубля, сообщает Газета.ru.

Данное решение было принято в рамках реализации механизма бюджетного правила.

В Центробанке сообщили, что отслеживают ситуацию на рынке, а специалисты регулятора готовы применить дополнительные инструменты сохранения финансовой стабильности в стране. Покупка валюты может быть возобновлена при изменении обстановки на финансовых рынках.

В понедельник курс доллара поднялся до 79 рублей, курс евро – до 89 рублей.

Ранее аналитики финансового конгломерата JP Morgan отметили, что стоимость нефти может вырасти до 150 долларов за баррель. Тогда темпы роста ВВП в мире за первые 6 месяцев этого года уменьшатся до 0,9%.