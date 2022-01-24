РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 янв. Управляющая компания Подольска пообещала компенсировать ущерб, причиненный квартире в одном из домов на Революционном проспекте в результате затопления, сообщила «РИАМО в Подольске» жительница квартиры.

Ранее в соцсети «ВКонтакте» жительница округа жаловалась на коммунальщиков, которые при очистке от наледи повредили кровлю в доме №25/12 на улице Революционный проспект. Она отметила, что из-за этого в ряде квартир появились подтопления.

«Мы связывались с нашей УК. В настоящее время коммунальщики снова приехали и приступили к чистке кровли, но уже по правилам. Ущерб, причиненный в ходе подтопления, обещали компенсировать», - сообщила жительница.

Получить оперативно комментарий у управляющей компании «МУЖРП №1» по данному инциденту не удалось.