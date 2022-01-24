РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 24 янв. Жителей подмосковного Красногорска призвали не занимать очередь в поликлинику до ее открытия, чтобы избежать очередей, сообщает пресс-служба Красногорской горбольницы №1.

Ранее в паблике krasnogorsk_life в Instagram разместили фото очереди в поликлинику на улице Октябрьской. В подписи поясняется, что это ожидающие приема граждане с симптомами ОРВИ, для которых в поликлинике организовали отдельный вход.

«Действительно, в филиале «Октябрьская» организован отдельный вход для пациентов с признаками ОРВИ, дабы исключить их контакт с пациентами без признаков заболевания. Сегодня очередь в медицинское учреждение начала собираться в 7:00 и к открытию поликлиники (8:00) собралось порядка 15 человек», - говорится в сообщении.

Администрацией учреждения были приняты меры, чтобы оперативно принять всех пришедших. Для приема пациентов с симптомами ОРВИ в поликлинике выведен на прием дополнительный врач.

«Ввиду сложившейся ситуации администрация ГБУЗ МО КГБ №1 просит пациентов не начинать занимать очередь до открытия медицинского учреждения. Поликлиники работают с 8:00 и до 20:00 и будут приняты все обратившиеся за медицинской помощью пациенты», - заключается в сообщении.

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