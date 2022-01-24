РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 24 янв. Женщины с именем Татьяна и студенты смогут бесплатно посетить каток на стадионе «Зоркий» в подмосковном Красногорске 25 января, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

25 января в Татьянин день, а также в День российского студенчества на стадионе «Зоркий» города Красногорск состоится необычная спортивная акция «Спортивная студенческая ночь». Начало мероприятия в 21:00.

Гостей ждут незабываемые эмоции, теплая атмосфера и праздничное настроение. Для Татьян и студентов вход на стадион будет осуществляться бесплатно при предъявлении паспорта и студенческого билета.