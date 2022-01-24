РИАМО - 24 янв. Дорожные службы Подмосковья очистили от снега и обработали противогололедными материалами более 26 тыс. км дорог за прошедшие сутки. В уборке задействовали свыше 2,6 тыс. единиц спецтехники, в том числе порядка 600 комбинированных дорожных машин и более 3,3 тыс. рабочих, сообщает пресс-служба Минтранса Московской области.
Он добавил, что за выходные в Подмосковье выпало около 3 см снега, а одна из главных задач дорожных служб в условиях снегопада - не допустить складирования снега на тротуарах и остановках, чтобы не мешать проезду транспорта.
В понедельник в Подмосковье облачно с прояснениями и преимущественно без осадков. К ночи температура опустится до минус 14 градусов.
Минтранс Подмосковья напоминает, что при плохих погодных условиях водителям стоит быть особенно осторожными за рулем и соблюдать ПДД.
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