РИАМО - 24 янв. Дорожные службы Подмосковья очистили от снега и обработали противогололедными материалами более 26 тыс. км дорог за прошедшие сутки. В уборке задействовали свыше 2,6 тыс. единиц спецтехники, в том числе порядка 600 комбинированных дорожных машин и более 3,3 тыс. рабочих, сообщает пресс-служба Минтранса Московской области.

«За сутки проведено несколько циклов уборки проезжей части и обработки противогололедными материалами высокоинтенсивных и потенциально опасных участков дорог, а также тротуаров и посадочных площадок общественного транспорта. Сейчас продолжаются работы на подъездах к деревням и вывоз снега», - отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

Он добавил, что за выходные в Подмосковье выпало около 3 см снега, а одна из главных задач дорожных служб в условиях снегопада - не допустить складирования снега на тротуарах и остановках, чтобы не мешать проезду транспорта.

В понедельник в Подмосковье облачно с прояснениями и преимущественно без осадков. К ночи температура опустится до минус 14 градусов.

Минтранс Подмосковья напоминает, что при плохих погодных условиях водителям стоит быть особенно осторожными за рулем и соблюдать ПДД.