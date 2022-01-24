РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 янв. В Подмосковье двух убийц ветерана Великой Отечественной войны приговорили к 12 и 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, сообщается на сайте ГСУ СК России по Московской области.

В 2019 году трое мужчин выбили входную дверь квартиры в Подольске, проникли в нее и напали на проживавшего там ветерана. Они нанесли ему удары ногами и руками по голове и телу. Полагая, что пенсионер мертв, они завладели денежными средствами и иным ценным имуществом, в том числе орденами и медалями, на общую сумму более 1,6 млн рублей. Спустя несколько дней ветеран скончался в больнице.

Двух злоумышленников задержали по горячим следам, личность еще одного соучастника преступления также была установлена. В настоящее время мужчине заочно предъявлено обвинение, и он объявлен в федеральный розыск. Кроме того, установлено, что за несколько часов до убийства один из обвиняемых ограбил на улице 47-летнюю женщину.

Собранные следователем первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области доказательства признаны Московским областным судом достаточными для вынесения приговора двум братьям 27 и 30 лет. Они признаны виновными в убийстве 93-летнего ветерана Великой Отечественной войны, совершенном группой лиц из корыстных побуждений, а также в совершении разбойного нападения, совершенного в особо крупном размере с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего. Кроме этого, один из них признан виновным в мошенничестве, грабеже и сбыте государственных наград.

Приговором Московского областного суда подсудимым назначено наказание в виде 12 и 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.