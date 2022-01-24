РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 24 янв. Сотрудники дорожного управления администрации Щелкова раздали водителям тематические листовки, автолюбителям напомнили о недопустимости управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, сообщается на сайте администрации городского округа.

Жителям напомнили, что в случае употребления алкогольных напитков необходимо пользоваться такси или наземным транспортом.

Кроме того, автолюбителям напомнили, что по статистике в новогодние праздники каждое 6 ДТП с погибшими происходит по вине нетрезвых водителей.