РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 24 янв. Жителям подмосковного Красногорска напомнили, что поликлиники начали работать ежедневно с 8:00 до 20:00 из-за роста числа обращений пациентов. Об этом сообщили в пресс-службе Красногорской горбольницы №1.

Количество вызовов врачей на дом за последнее время увеличилось в несколько раз. Существенно возросла и нагрузка на поликлиники и амбулатории.

В связи с этим поликлиники работают ежедневно с 8:00 до 20:00. Поликлиники первой горбольницы: на улице Карбышева, 4, улице Октябрьская, 17, на бульваре Космонавтов, 4, строение А, а также в селе Петрово дальнее, владение 1, строение 1.

Ново-Никольская (улица Ткацкой фабрики, 18) и Марьинская (п. Отрадное, улица Пятницкая, 16) амбулатории работают по прежнему графику: с понедельника по пятницу - с 8:00 до 18:00, в субботу - с 8:00 до 14:00, воскресенье - выходной.

В поликлиниках и амбулаториях увеличено число дежурных врачей, поэтому все пациенты с ОРВИ будут приняты в день обращения. Врач проведет осмотр и возьмет тест на COVID-19.

Минимум за 3 часа до взятия мазков нельзя: принимать пищу, пить, чистить зубы, полоскать рот и горло, использовать спрей-освежитель для ротовой полости, жевать жевательную резинку, курить, промывать нос, использовать спреи, капли, мази для носа.