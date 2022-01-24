РИАМО - 24 янв. В Московской области стартовала вакцинация подростков от 12 до 17 лет от коронавирусной инфекции препаратом «Спутник М», сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

Данный препарат был разработан научным центром им. Гамалеи.

«Дети не меньше взрослых подвержены риску заболевания коронавирусом, а также развитию тяжелых осложнений. Московская область получила первую партию вакцины от коронавируса для детей – 1,8 тыс. комплектов доз», - сказала зампред правительства области - министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова.

По ее словам, вакцина для подростков уже поступила в пункты вакцинации в детских поликлиниках региона. Прививки детям делают с письменного согласия родителей и на добровольной основе. Перед прививкой подростка осмотрят.

«Спутник М» является двухкомпонентным препаратом. Через 3 недели после первой прививки следует сделать вторую. Противопоказаниями к вакцинации подростков являются аллергия, симптомы простуды, аутоиммунные заболевания, обострение хронических болезней.

С 15 лет подросток может сам принять решение о добровольной вакцинации. Сделать прививку от Covid-19 можно в пунктах вакцинации в детских поликлиниках Подмосковья по предварительной записи через региональный портал госуслуг.

Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн-трансляции РИАМО>>