РИАМО - 24 янв. В Московской области стартовала вакцинация подростков от 12 до 17 лет от коронавирусной инфекции препаратом «Спутник М», сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
Данный препарат был разработан научным центром им. Гамалеи.
По ее словам, вакцина для подростков уже поступила в пункты вакцинации в детских поликлиниках региона. Прививки детям делают с письменного согласия родителей и на добровольной основе. Перед прививкой подростка осмотрят.
«Спутник М» является двухкомпонентным препаратом. Через 3 недели после первой прививки следует сделать вторую. Противопоказаниями к вакцинации подростков являются аллергия, симптомы простуды, аутоиммунные заболевания, обострение хронических болезней.
С 15 лет подросток может сам принять решение о добровольной вакцинации. Сделать прививку от Covid-19 можно в пунктах вакцинации в детских поликлиниках Подмосковья по предварительной записи через региональный портал госуслуг.
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