РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 24 янв. Серию тематических уроков, посвященных подвигу жителей блокадного Ленинграда в годы Великой Отечественной войны, проведут в Красногорском филиале Музея Победы, сообщает пресс-служба музея.

С 25 по 27 января сотрудники Красногорского филиала Музея Победы проведут серию тематических уроков мужества «Непокоренный Ленинград». Мероприятия пройдут в музее и на базе школ. Накануне Дня полного освобождения города Ленинграда от фашистской блокады сотрудники филиала расскажут красногорским школьникам о героизме ленинградцев.

«Мы запланировали три встречи, на которых хотим подробно рассказать младшему поколению о стойкости и мужестве детей и взрослых в ледяном и голодном аду. Это та правда, которую важно знать сегодня и никогда о ней не забывать», - поделилась заведующая Красногорским филиалом Музея Победы Маргарита Иващенко.

На уроках мужества школьники узнают о планах фашистов по полному физическому уничтожению города, о вкладе в освобождение северной столицы советских бойцов и офицеров, работников культуры и науки, а также о строительстве и работе легендарной «Дороги жизни».

Участниками встреч станут учащиеся 5-7 классов школы «Исток», школы №18 и Нахабинского лицея №1.

Красногорский филиал Музея Победы был создан как Мемориальный музей немецких антифашистов в 1985 году. В настоящее время филиал является единственным в РФ и за рубежом музеем военно-исторической направленности, освещающий темы военного плена и истории антифашистского движения среди иностранных военнопленных в годы Великой Отечественной войны.