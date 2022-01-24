РИАМО - 24 янв. С начала прививочной кампании против новой коронавирусной инфекции врачи вакцинировали 64 тыс. жителей подмосковного Реутова, что составляет более 60% от общей численности населения, сообщил глава городского округа Станислав Каторов.

«По последним данным, медики сделали прививки против коронавирусной инфекции 64 тыс. жителей Реутова. В нашем городе созданы все условия для успешного прохождения вакцинации и профилактики распространения новой коронавирусной инфекции. Во всех пунктах можно пройти вакцинацию и ревакцинацию несколькими типами российских вакцин, для удобства жителей медцентры расположены практически в шаговой доступности от любой точки города», - сказал Каторов.

В пресс-службе главы муниципалитета напомнили, что прививка по-прежнему остается самым действенным способом защиты от инфекции, а своевременная ревакцинация является залогом обеспечения постоянного иммунитета населения.

С начала 2022 года в Реутове зафиксированы 906 новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Всплеск заболеваемости связан с распространением нового омикрон-штамма.

Пройти вакцинацию и ревакцинацию в Реутове можно бесплатно в городских поликлиниках, торговых центрах, центре «Активное долголетие».

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