РИАМО (БАЛАШИХА) - 24 янв. На территории Ледового дворца в Балашихе 10 февраля пройдет выездная акция #Капляжизни по сбору донорской крови для оказания медицинской помощи онкобольным детям Подмосковья, всех желающих ждут с 9:00 до 12:00 на ул. Парковой, 2 (Восточная трибуна), сообщается на странице администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

Донорская акция проводится в канун Международного дня защиты онкобольного ребенка. Более 5 лет фонд помогает детскому онкологическому отделению Московского областного онкологического диспансера. Именно поэтому в очередной раз донорская акция проводится именно в Балашихе.

Данный фонд оплачивает лечение, ортезы, недостающие лекарственные препараты, которые всегда необходимы на фоне химиотерапии, проводит творческие мастер-классы, обеспечивает отделение коробками-храбрости, памперсами и другими расходными материалами. Учредители организовали уже 40 донорских мероприятий и обеспечили 1000 литрами крови маленьких героев, сражающихся с лейкозом.

«Жителей Балашихи приглашают поддержать донорскую акцию. Пусть детей, победивших рак, будет больше! Пусть с каждым годом уменьшается статистика заболевших детей онкологией!» - говорится в сообщении.

Доноров ждет денежная компенсация в размере 769,70 рублей, справка для освобождения от работы в день сдачи крови и дополнительный день отдыха с сохранением заработанной платы; полезный завтрак; вкусный обед; фотосъемка и беспроигрышная лотерея подарков.

В связи с санитарно-эпидемиологическим режимом запись на донацию осуществляется по телефону: 8(967)289-58-86; по ссылке на регистрацию, которая указана в шапке профиля @silavery_donor.