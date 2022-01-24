РИАМО - 24 янв. Градостроительно-земельная комиссия Москвы приняла решение включить пять земельных участков в перечень для предоставления в собственность гражданам. На них разрешено строительство объектов индивидуального жилого строительства общей площадью от 444 до 1 170 кв. м, сообщает пресс-служба Москомстройинвества.

Участки расположены в Троицком и Новомосковском административных округах по следующим адресам: пос. Первомайское, д. Каменка, земельный участок 23 – площадь 0,16 га; пос. Щаповское, д. Троицкое, Речная ул., земельный участок 11 – площадь 0,13 га; пос. Киевский, рабочий поселок Киевский, Весенняя ул., земельный участок 2 – площадь 0,11 га.

Участки находятся также по адресам: пос. Киевский, д. Шеломово, земельный участок 25А – площадь 0,25 га; пос. Киевский, д. Шеломово, земельный участок 65А – площадь 0,3 га.

Земельные участки свободны, добраться до них можно по подъездной дороге.

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