РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 24 янв. Детский сад на 235 мест в микрорайоне Путилково подмосковного Красногорска планируют открыть в марте, сообщил министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

Локтев проинспектировал ход работ на социальном объекте в понедельник.

«Детский сад полностью построен в графике. Идет десятый месяц строительства. Мы видим со 100%-й уверенностью, что в марте этот садик будет завершен и открыт», - сказал Локтев.

В настоящий момент строительная готовность объекта – около 94%. В основном идут отделочные работы и пуско-наладка инженерных сетей.

Министр также добавил, что в нынешнем году в Подмосковье к 1 сентября планируют завершить строительство 6 детских садов. Еще 5 детсадов будут введены в эксплуатацию и открыты до конца года.

«Мы идем с опережением графика в ЖК «Гусарская баллада» (Одинцовский округ – ред.). Возможно, мы его введем уже в этом году, хотя изначально был план на 2023 год», - добавил Локтев.

Он отметил, что если темпы не сбавят, то садик станет 13-м в Подмосковье в нынешнем году. Кроме того, Локтев добавил, что в регионе в нынешнем году планируют открыть 21 школу.