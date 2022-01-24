РИАМО - 24 янв. В понедельник днем в столичных аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево отменили и задержали 50 рейсов, по данным сервиса «Яндекс. Расписания».

Так, во Внукове задержали 13 рейсов, 4 отменили. В Домодедове задержали 9 рейсов, отменили 7. В Шереметьеве задержали 9 рейсов, отменили 8.

По данным онлайн-табло аэропорта Жуковский, там задерживаются 2 рейса, отмен нет.

Информация о задержке или отмене рейса доводится до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.

Как получить компенсацию в случае задержки или отмены авиарейса>>