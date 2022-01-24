РИАМО (МЫТИЩИ) - 24 янв. В минувшие выходные сотрудники многофункционального центра городского округа Мытищи решили поддержать проходящие субботники по уборке снега и помогли дворнику расчистить территорию возле здания МФЦ на ул. Карла Маркса, сообщается в Instagram-аккаунте МФЦ Мытищ.

Практически каждый день выпадают осадки и коммунальные службы не успевают расчищать снег. Во дворах и на тротуарах остается много снега. В первую очередь расчищаются и обрабатываются автомобильные дороги и проезжие части, затем пешеходные переходы, подъезды к ним и тротуары.

«Мы каждый год, если выдается снежная зима, стараемся помогать. Понятно, что для уборки снега есть специализированные службы, но в такие снегопады не всегда получается сделать это моментально. На Карла Маркса находится один из главных филиалов, где очень большая проходимость граждан, многие из наших заявителей – это граждане с детьми или люди в возрасте, поэтому мы стараемся что-то сделать и своими силами для удобства подхода к нашему центру», - сказал специалист МБУ «МФЦ Мытищи» Дмитрий.

Большинство из ребят – жители Мытищ и стараются относиться с пониманием к таким условиям. Многие сотрудники центра, которые уже является родителями, оказывают помощь школьным и дошкольным учреждениям и расчищают площадки для детей. И в такие дни специалисты МФЦ не остались в стороне и по мере возможности помогают единственному дворнику, своими силами расчищают территорию и прилегающие тротуары возле здания МФЦ на ул. Карла Маркса, делая удобные подходы для жителей.