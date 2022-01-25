РИАМО – 25 янв. В Клину появилось отделение Русского географического общества (РГО). Председателем отделения был избран эксперт-эколог, общественный деятель, исследователь Арктики, координатор специальных проектов Национального экологического корпуса Юрий Коробов, сообщает пресс-служба РГО.

21 января в Клину прошло общее собрание представителей общества. В ходе собрания были созданы совет и Ревизионная комиссия Клинского отделения. На собрании также утвердили развернутый план работ организации.

Работа Клинского отделения будет направлена на актуальные для Подмосковья проблемы. Это краеведение, масштабное изучение особенностей местности, сохранение ресурсов реки Сестры, возрождение Екатерининского канала. Кроме того, важнейшим направлением деятельности Русского географического общества является разъяснительная и просветительская работа среди детей, подростков и молодежи. Для школьников планируют открыть краеведческий кружок. Общество также будет поддерживать развитие молодежного спорта.

«Необходимо понимать, что забота об окружающей среде, природе, серьезная защита экологии не только родного региона и страны, но и всей нашей планеты— это необходимое настоящее, от которого зависит счастливое будущее нас и, что самое важное, наших детей. Воспитание в традициях искренней любви и заботы о своей стране, серьезное изучение истории родного края в рамках школьной программы и обязательного дополнительного образования позволит нам воспитать разумное, осознанное поколение. Это один из основных стратегических приоритетов нашей организации», – отметил Юрий Коробов.

Начинается работа над организацией путешествий и экспедиций. Их важной целью является изучение воздействия деятельности человека на природу, фиксация проблем и поиск их решения. Кроме того, будет развиваться рекреационная география, так как люди хотят путешествовать и открывать уникальные места в России, без паспортов и виз. Так, во много раз вырос интерес к Арктике, она привлекает возможными испытаниями воли, характера, своей неприступностью. Однако, несмотря на рост спроса, увеличивается и экологическое беспокойство об Арктике. Для рекреационной географии нужны исключительно профессиональный подход и серьезное внимание.

Русское географическое общество является всероссийской общественной организацией, в рамках которой объединены специалисты в сфере географии и смежных наук, энтузиасты-путешественники, общественные деятели, экологи и те, кто желает узнавать новое о России и помогать сохранять природные богатства страны. В обществе состоят свыше 22 тыс. человек как в России, так и за рубежом.

Региональные отделения РГО есть во всех 85 регионах страны.