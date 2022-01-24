РИАМО (МЫТИЩИ) - 24 янв. За минувшие сутки в городском округе Мытищи выявили 148 новых случаев Covid-19, с начала пандемии в округе выявили 32 934 случая инфицирования, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусом.

19 436 случаев заболевания коронавирусной инфекцией выявлено в Подмосковье с 22 по 24 января. В том числе 5 980 случаев заболевания – за минувшие сутки.

Сначала пандемии в Московской области выявлено 699 014 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 13 078 человек. Выздоровели и выписались 616 966 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавирусной инфекции по единому номеру «122» и сайт covid.mz.mosreg.ru.

Всем жителям региона необходимо носить маски в общественных местах.

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