РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 24 янв. Сотрудники Госавтоинспекции 25 января проведут оперативно-профилактическое мероприятие «Детское кресло» и проверят водителей в Дзержинском на соблюдение правил перевозки детей, сообщает служба пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

Рейд пройдет с 7:00 до 8:00 возле дома №3 на Площади Святого Николая.

Водителям напоминают, что перевозка детей младше 7 лет в легковой машине или кабине грузовика должна осуществляться с использованием детских удерживающих устройств, которые соответствуют весу и росту ребенка.

Перевозить детей от 7 до 11 лет можно с использованием конструкций, на которых предусмотрены ремни безопасности, а на переднем сидение легкового автомобиля – только с использованием детских удерживающих систем. Все устройства должны соответствовать весу и росту ребенка.

За нарушения данных правил предусмотрен штраф - 3 тыс. рублей.