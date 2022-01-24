РИАМО - 24 янв. Перед судом предстанут трое обвиняемых в похищении мужчины и вымогательстве у него 3 млн рублей за освобождение, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области.

По данным ведомства, весной прошлого года обвиняемые вместе с соучастниками напали в Долгопрудном на мужчину, нанеся ему колото-резаное ранение. Затем они затолкали его в машину и стали требовать от него 3 млн рублей за освобождение.

Потерпевшего привезли лесополосу в городском округе Щелково, продолжили избивать и требовать деньги. Потерпевший отдал им 700 тыс. рублей, затем его отпустили, чтобы он привез недостающую сумму.

Мужчина обратился правоохранительные органы, и после проведенных оперативно-разыскных мероприятий сотрудники смогли установить местонахождение похитителей и задержать их.

В ближайшее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет передано в Долгопрудненский городской суд для рассмотрения по существу.