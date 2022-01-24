РИАМО - 24 янв. Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья и сервис «Ситимобил» начали тестировать систему контроля усталости водителей такси. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минтранса.

Использование системы аналитики в сфере такси поможет повысить безопасность поездок. В машине установят 2 камеры, они будут наблюдать за водителем и за дорогой. Система на базе компьютерного зрения будет отслеживать уровень усталости таксиста, использование ремня безопасности, курение в авто, разговоры по телефону.

Также данная система может анализировать манеру вождения таксиста и предупреждать об опасных сближениях и маневрах в ходе поездки.

Если фиксируется нарушение, то система подает звуковой сигнал. Все нарушения записываются на видео. Позднее запись может проанализировать водитель и таксопарк. При этом камеры не снимают пассажиров, они направлены только на водителя и дорогу.

Система аналитики предоставлена компанией VisionLabs. Проект реализуется с крупнейшим парком Подмосковья «ТТ Такси».

«Соблюдение стандартов качества и безопасности поездок является необходимым в сфере такси. Мы всячески поддерживаем проекты, которые позволяют повысить уровень безопасности пассажирских перевозок, что в целом скажется и на повышении уровня комфорта оказываемых услуг», - сказал замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры региона Евгений Аптекин.

Гендиректор сервиса «Ситимобил» Виталий Бедарев отметил, что одним из залогов безопасности при поездке на такси являются внимательность и отсутствие усталости у водителя.

«Мы рады, что появилось технологическое решение, которое теперь поможет минимизировать риск аварийных ситуаций из-за усталости водителей партнеров, и, следовательно, повысить безопасность поездок», - добавил Бедарев.