РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 24 янв. «Волонтеры Подмосковья» помогают врачам Щелковской областной больницы отвозя медиков на забор ПЦР-тестов и в пункты вакцинации, передает корреспондент «РИАМО в Щелкове».

«В молодежном центре «Навигатор» сейчас располагается центр базирования «Волонтеров Подмосковья» города Щелково. На прошлой неделе они оказали помощь щелковским врачам, помогая развозить медиков на забор ПЦР-тестов и в пункты вакцинации. Было задействовано 2 машины и 4 волонтера. Работали в 3-х поликлиниках и объехали 18 адресов», - сказал директор центра «Навигатор» Михаил Матвеев.

В ближайшее время количество волонтеров увеличат до 9, а помощь будет оказываться 5 поликлиникам.

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