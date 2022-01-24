РИАМО - 24 янв. На подмосковном комплексе по переработке отходов в Сергиево-Посадском округе начали работать роботы-сортировщики. Пока технология проходит тестирование и отладку, сообщает пресс-служба компании «РТ-Инвест».

За месяц с помощью роботов уже удалось повысить отбор фракций, максимально пригодных для вторичного использования, до 98%.

После окончания испытаний аналогичные роботы появятся на всех 4 комплексах компании «РТ-Инвест».

Роботы установлены на участке предварительной сортировки. Они используют технологию машинного зрения для того, чтобы определять морфологию отходов и выбирать только «полезные» фракции.

Первый механизм работает по принципу оптического сепаратора. Потоком сжатого воздуха он отстреливает цветные пластиковые бутылки. Второй оснащен специальными «присосками» и ориентирован на захват бумаги и картона.