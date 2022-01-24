РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 24 янв. В городском округе Домодедово за сутки выявили 99 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, всего в округе с начала пандемии зафиксировали 19 238 случаев заболевания, сообщается на сайте Минздрава Московской области, посвященном ситуации с коронавирусом в регионе.

В Подмосковье за период с 22 по 24 января выявили 19 436 случаев заболевания. Из них 5980 - за минувшие сутки.

Всего на настоящий момент в Московской области выявлено 699 014 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 13 078 человек. Выздоровели и выписались 616 966 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру «122» и сайт covid.mz.mosreg.ru.