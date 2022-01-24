РИАМО (КОРОЛЕВ) - 24 янв. В Королеве создали рабочую группу для борьбы с незаконной торговлей, сообщается на странице местного отделения партии «Единая Россия» в Instagram.

В рамках реализации партийного проекта «Единой России» «Народный контроль» координатор партийного проекта «Народный контроль» Светлана Викулова провела совещание по вопросам незаконной торговой деятельности на территории городского округа Королев.

На станциях Подлипки-Дачные и Болшево на протяжении нескольких лет существует проблема незаконной торговли. В связи с этим было принято провести совещание с участием представителей УМВД России по Королеву, линейного управления полиции на станции Москва-Ярославская, а также начальников станций.

По итогам совещания было принято решение создать рабочую группу для оперативного реагирования в случае выявления незаконной торговли.