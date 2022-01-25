РИАМО – 25 янв. Благотворительный проект «Добрая утка» помог Кожуховскому приюту для бездомных животных в столице, который является самым большим в стране. У приюта есть постоянная потребность в корме и лекарствах, сообщает пресс-служба благотворительного проекта.

«Зачастую животным в приютах не хватает еды, а лечение стоит очень дорого. Поэтому мы решили помочь одному из самых больших приютов в России — Кожуховскому. Передали самое необходимое — корм и лекарства. Надеемся, что каждый постоялец этого приюта сможет найти свой дом», — сказал управляющий партнер инвестиционной компании Golden Duck и сооснователь благотворительного проекта «Добрая утка» Арсен Каспарян.

Животные получили сухой корм, в том числе лечебный, мясные консервы. Для кошек приюта передали влажный корм и когтеточки. Проект «Добрая утка» также подарил приюту необходимые и дорогостоящие лекарства, большое количество пеленок для лежачих животных.