РИАМО - 24 янв. Торжественный пуск комплекса по переработке отходов «Нева» назначен на 10 часов 27 января. Это уже 11-й комплекс по переработке отходов, сообщает пресс-служба министерства ЖКХ Подмосковья.

Это первый комплекс в Московской области, который имеет современные технологии по обработке отходов. Такие технологии позволяют размещать после обработки лишь 25% отходов, оставшиеся - 75% - идут на вторничную переработку.

При возведении комплекса были использованы лучшие технологии и разработки, которые уже зарекомендовали себя при строительстве аналогичных объектов ранее. Пока это самый технологически передовой комплекс в России. 83% процессов комплекса автоматизированы – это максимальный показатель для страны.

Сортировка и переработка отходов осуществляется внутри единого периметра. Такая система помогает снижать шумовую нагрузку, исключать запах и загрязнение территории разлетающимися пакетами.

На КПО «Нева» будет отбираться 35 и более компонентов вторсырья, на переработку отправится 75% потока отходов (на сегодняшний день это самый высокий показатель в отрасли). Примечательно, что такая работа превышает задачи нацпроекта «Экология», который предполагает сокращение захоронения до 50% к 2030 году.