РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 24 янв. В городском округе Домодедово временно были приостановлены отчеты администрации перед жителями, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».
Изменения в графике вызваны эпидемиологической ситуацией в округе и угрозой распространения коронавирусной инфекции.
О возобновлении отчетов будет сообщено дополнительно.
За минувшие сутки в Подмосковье зафиксировали 5980 случаев коронавируса. Всего в регионе с начала пандемии было выявлено 699 014 случаев заражения.
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