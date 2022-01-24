РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 24 янв. В городском округе Домодедово временно были приостановлены отчеты администрации перед жителями, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

Изменения в графике вызваны эпидемиологической ситуацией в округе и угрозой распространения коронавирусной инфекции.

О возобновлении отчетов будет сообщено дополнительно.

За минувшие сутки в Подмосковье зафиксировали 5980 случаев коронавируса. Всего в регионе с начала пандемии было выявлено 699 014 случаев заражения.