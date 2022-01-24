РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 янв. Врачи поликлинических отделений Люберецкой областной больницы обратились к жителям округа в связи с нагрузкой на медицинские учреждения из-за роста заболеваемости COVID-19, передает пресс-служба больницы.

Медики обратили внимание граждан, что нагрузка на медучреждения Подмосковья выросла втрое.

«На систему здравоохранения легла колоссальная нагрузка, особенно на поликлиники. В случае вызова врача, обеспечьте, пожалуйста, доступ к пациенту. Бывает, что попасть в квартиру большая проблема: домофона нет, тамбурные двери закрыты, номеров квартир на дверях нет. И в таких случаях врачи теряют драгоценное время, когда каждая минута дорога!», – говорится в сообщении.

Все поликлинические отделения работают ежедневно с 8:00 до 20:00. Неотложная помощь оказывается с 7:30 до 23:00. Прием осуществляется без предварительной записи.

Ранее в Instagram-аккаунте @mylubertsy жители сообщили об очередях в поликлиниках на Назаровской и поделились видео.

«Сегодня там был в 9:30, на ревакцинацию. То, что на видео, – это очередь уже рассосалась», - пишет в комментариях пользователь @petin243.

Пользователь @fedor_malahovka ответил, что в Малаховке больничный продлили за 15 минут, а врач приезжал к ним два раза.