РИАМО - 24 янв. В течение текущей недели в Подмосковье и столице ожидается гололедица, пройдет снег, температура может опуститься до минус 16 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

25 января будет преимущественно без осадков, ночью в Москве температура составит минус 14 — минус 12 градусов, в области — минус 16 — минус 11 градусов. Днем в Москве — минус 10 - минус 8 градусов, в области — минус 13 - минус 8 градусов. Ветер будет слабым, образуется гололедица.

26 января будет облачно. Ночью пройдет снег, в столице температура составит минус 11 - минус 9 градусов, в Подмосковье - минус 14 - минус 9 градусов. Днем пройдет небольшой снег. В Москве будет минус 6 - минус 4 градуса, в области - минус 9 - минус 4 градуса. Также ожидается гололедица.

27 января тоже будет облачно, обойдется преимущественно без осадков. Ночью в столице столбики термометров опустятся до минус 11 - минус 9 градусов, в Подмосковье - до минус 14 - минус 9 градусов. Днем в Москве будет минус 7 - минус 5 градусов, в области - минус 10 - минус 5 градусов, образуется гололедица.

28 января пройдет небольшой снег. Ночью температура составит минус 12 - минус 7 градусов, днем — минус 8 - минус 3 градуса. 29 января также ожидается небольшой снег. Ночью будет минус 10 - минус 5 градусов, днем — минус 8 - минус 3 градуса.