РИАМО - 24 янв. На участке от шоссе Энтузиастов до Рязанского проспекта в столице продолжается строительство Юго-Восточной хорды. Работы уже завершены более чем на 40%, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

«Строительство Юго-Восточной хорды идет полным ходом. Уже выполнено более 40% запланированных работ. В следующем году будет открыта значительная часть этой новой городской магистрали», – отметил мэр столицы Сергей Собянин.

Участок трассы от шоссе Энтузиастов до Рязанского проспекта начали создавать весной 2020 года. Дорога будет иметь протяженность 3 км по прямой без учета съездов на прилегающие улицы. На ней организуют 6 полос движения вдоль путей МЦК. Хорда свяжет крупные магистрали столицы: шоссе Энтузиастов, Рязанский проспект, ТТК и Волгоградский проспект.

Кроме того, на участке появится 14 эстакад общей длиной 7 км, в том числе 3 эстакады основного хода и 11 эстакад-съездов на СВХ, Рязанский проспект, Новохохловскую и Нижегородскую улицы.

В рамках проведения благоустройства на прилегающей территории будет проведено устройство 22,5 га газонов, высадка 1680 деревьев и 3100 кустарников.

Участок от шоссе Энтузиастов до Рязанского проспекта готов на 50%, завершение его строительства запланировано на 2023 год. Тогда же строители закончат возведение соседнего участка ЮВХ – от Рязанского проспекта до ТТК. Связка между крупнейшими магистралями распределит транспортный поток более равномерно и уменьшит избыточный пробег автомобилей.

Длина основного хода ЮВХ по окончанию работ составит 28 км. Если учесть съезды и реконструкцию прилегающей улично-дорожной сети, то протяженность вырастет до 100 км, в том числе 56 искусственных сооружений и 12 пешеходных переходов. Благодаря открытию движения по трассе будет облегчено транспортное обслуживание жителей 22 районов мегаполиса.

Всего же в 2022 году планируется построить 91 км дорог, 19 искусственных сооружений и 10 пешеходных переходов.