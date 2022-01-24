РИАМО - 24 янв. Следствие завершило расследование и направило в суд обвинительное заключение по уголовному делу о хулиганстве, возбужденному в отношении иностранца, устроившего пьяный дебош в столичном аэропорту Шереметьево в ноябре 2021 года, сообщается на сайте Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Установлено, что в ноябре 2021 года обвиняемый прибыл в аэропорт Шереметьево, чтобы полететь в киргизский город Ош. В ожидании посадки мужчина распивал алкоголь, зашел в один из магазинов аэропорта и устроил дебош.

Мужчина публично ругался, а также умышленно разбил две стеклянные бутылки шотландского виски, после чего взял в руки осколок стекла и направился к ведущему специалисту отдела обеспечения безопасности магазинов.

На просьбы успокоиться мужчина не реагировал, в связи с чем специалистам отдела обеспечения безопасности магазина пришлось физически обезвредить буйного клиента и передать его транспортной полиции.

На мужчину завели уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия).

Следствие собрало достаточную доказательственную базу и направило дело с утвержденным обвинительным заключением в суд. В ближайшее время обвиняемый предстанет перед судом.