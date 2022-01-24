РИАМО - 24 янв. Часть россиян пока не готова отказаться от использования пластиковых банковских карт в пользу виртуальных, что замедлит процесс перевода финансовых услуг в онлайн-формат, сообщил РИАМО эксперт по финансам московского отделения «Опоры России» Павел Вешаев.

Ранее управляющий директор по кредитным розничным продуктам Райффайзенбанка Андрей Спиваков сообщил РИА Новости, что в течение пары лет пластиковые кредитные карты перестанут пользоваться популярностью в России. По мнению банкира, в будущем пластиковые кредитки будут восприниматься в первую очередь как красивый аксессуар, а не как платежное средство.

«Думаю, что в дальнейшем количество пластиковых банковских карт будет меньше. Однако в России такая тенденция замедлится, так как существует определенное количество людей, которые не готовы к онлайн-оплате», - считает Вешаев.

Он подчеркнул, что цифровизация в сфере финансовых услуг – это общемировая тенденция, при этом российский банковский рынок во многих аспектах развивается быстрее и работает качественнее, чем за рубежом.

«Так, отечественные финансовые организации сразу могут открыть счет клиенту, банковскую карту можно получить без визита в офис. Поэтому тенденция, связанная с цифровизацией банковских предложений, в дальнейшем продолжится. На переход в онлайн-среду повлияла во многом и пандемия», - отметил Вешаев.

Эксперт также перечислил плюсы от использования виртуальной банковской карты.

«Сейчас стало гораздо удобнее платить с телефона, без физической карты, которую просто можно забыть. Государство в свою очередь заинтересовано, чтобы платежи были онлайн, потому что их легче контролировать, повышается собираемость налогов», - заключил финансист.