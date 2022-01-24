РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 янв. Жители Подольска с понедельника смогут обращаться на горячую линию поликлиник по вопросам получения медпомощи, сообщили в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В понедельник в регионе ввели ограничение плановой амбулаторной медпомощи и начался перевод поликлинических учреждений в режим оказания экстренной и неотложной медпомощи. В частности, на такой режим перешли взрослые и детские поликлиники ГБУЗ МО «Подольская областная клиническая больница».

Теперь в каждом поликлиническом отделении областной клинической больницы с понедельника работает телефон горячей линии для пациентов. По ним можно решить вопросы, связанные с выпиской листка нетрудоспособности, подать заявку на дистанционную выписку льготных лекарственных препаратов, уточнить порядок получения QR-кода вакцинированного и переболевшего, а также задать прочие вопросы, связанные с оказанием медицинской помощи.

Телефоны Обособленного структурного подразделения №1 (бывш. Подольская городская поликлиника №1): 8(925)583-30-62, 8(925)583-29-20; Обособленного структурного подразделения №2 (бывш. Подольская городская больница №2): 8(496)763-28-03; Обособленного структурного подразделения №3 (бывш. Подольская городская клиническая больница №3): 8(496)754-34-32; Обособленного структурного подразделения №4 (бывш. Подольская районная больница): 8(496)753-42-52.

Задать вопросы по горячей линии Обособленного структурного подразделения №5 (бывш. Климовская городская больница №2) можно по телефону: 8(929)574-69-70; Обособленного структурного подразделения №6 (бывш. Климовская центральная городская больница): 8(496)760-15-54; Обособленного структурного подразделения №7 (бывш. Львовская районная больница): 8(903)194-82-12; Взрослой поликлиники на улице Ленинградская: 8(916)333-92-27.