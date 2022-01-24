РИАМО - 24 янв. Президент России Владимир Путин 25 января проведет встречу со студентами ведущих отечественных вузов столицы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Нижнего Новгорода, сообщается на сайте Кремля.

Встреча пройдет в режиме видеоконференции. В ней поучаствуют студенты математических и IT-специальностей из числа призеров и победителей всероссийских и международных турниров – международных математических олимпиад школьников и студентов – IMO и IMC, студенческого чемпионата по программированию ICPC.

В этот же день в преддверии открытия XXIV Олимпийских зимних игр в Пекине глава государства в режиме видеоконференции встретится со спортсменами сборной команды Российской Федерации.