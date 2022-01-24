РИАМО - 24 янв. Полицейские установили личность нарушителя правил дорожного движения, который на видео в Сети создавал аварийные ситуации и представлял опасность для других участников движения, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Факт опасного вождения выявили из видеоролика, размещенном в интернете. Он создавал аварийные ситуации, угрожал жизнью и здоровью других людей в Дмитровском городском округе.

В отношении 23-летнего местного жителя полицейские составили административные протоколы, а его автомобиль поместили на специализированную стоянку.