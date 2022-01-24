РИАМО (МЫТИЩИ) - 24 янв. Состоялся совет Общественной палаты городского округа Мытищи, сообщается на сайте администрации горокруга.

В заседании приняли участие заместители председателя палаты и представители 9 комиссий. На совет были приглашены и.о. заместителя главы администрации Мытищ Оксана Посаженникова, замначальника управления культуры и молодежной политики администрации округа Ирина Данишевская и и.о. начальника отдела управления по физической культуре и спорту Карен Арутюнян.

Совет рассмотрел представленные планы работы комиссий, ближайшие выездные рабочие совещания, мероприятия, приуроченные ко Дню защитника Отечества и Международному женскому дню 8 Марта. Также были внесены изменения в положение об Общественной палате горокруга.

Обсудили повестку очередного пленарного заседания палаты. Предлагались различные варианты, но в итоге общественники сошлись на темах, которые на текущий момент наиболее актуальны. Это градостроительство, образование и работа представителя управления по делам несовершеннолетних и защите их прав.