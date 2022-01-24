РИАМО - 24 янв. YouTube-каналы «Русского радио» и группы «Земляне», заблокированные после жалоб неизвестной компании на нарушение авторских прав, могут быть восстановлены в течение 10 дней, если лица, подавшие жалобу, не инициируют судебный процесс, сообщает ТАСС.

В российской пресс-службе видеохостинга YouTube прокомментировали ситуацию и заявили, что ситуация с блокировкой каналов «Русского радио» и группы «Земляне» является стандартным спором об авторских правах. К временной блокировке каналов привели несколько жалоб от третьих лиц.

После получения жалоб каналы могут сделать встречные уведомления и если сторона, подавшая жалобу, не инициирует судебный процесс в течение 10 рабочих дней, каналы будут восстановлены.

Представители YouTube уточнили, что хостинг никогда не выступает судьей в спорах о нарушениях авторских прав, а только предоставляет сторонам технические средства для обмена информацией.

Ранее «Русская медиагруппа» сообщила, что YouTube аккаунты радиостанции «Русское радио» и группы «Земляне» заблокировали после жалоб на нарушение авторских прав со стороны неизвестной компании.

В «Русской медиагруппе» выразили надежду, что видеохостинг признает ошибочность решения и разблокирует каналы.