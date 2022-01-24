РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 24 янв. В Котельниках на открытии Года народного искусства и нематериального культурного наследия народов России гостям праздника рассказали о памятниках старины и об объектах культурного наследия, расположенных на территории городского округа, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

В фойе Дома культуры «Белая Дача» был организован вернисаж работ по декоративно-прикладным мастерским Котельников: мастерской «Резьба по дереву», творческой мастерской «Декор» и выставки народных костюмов конца XIX века из коллекции фольклорного ансамбля «Русская песня» и музея редких музыкальных инструментов Детской школы искусств имени В.К. Андреева.

Мероприятие открыла заслуженный работник культуры Московской области Елена Литвинова.

На сцене выступали творческие коллективы Культурного комплекса «Котельники», ДШИ имени В.К. Андреева и мордовский ансамбль народной песни «Сияжар».