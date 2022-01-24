РИАМО – 24 янв. Премьера новой серии анимационного фильма «Приключения Колбочкина» прошла в гимназии №1 в Воскресенске. Седьмой выпуск мультфильма создали при поддержке АО «Воскресенские минеральные удобрения», сообщает пресс-служба АО «ВМУ».

Перед показом мультфильма химики провели для учеников несколько мероприятий. Заместитель начальника отдела экологического надзора Татьяна Красноперова выступила с лекцией о природоохранной деятельности «ВМУ» в прошлом году. Школьникам рассказали о работе экологов, о контроле атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны основной промплощадки, который проводят сотрудники аккредитованной лаборатории. Ученики также узнали о результатах проведенных анализов.

После была организована викторина на знание основ химии. Школьники, давшие правильные ответы, получали сладкие подарки из рук талисмана «ВМУ» Степана Колбочкина. После викторины школьники посмотрели мультфильм. Они стали первыми зрителями, которые увидели новый выпуск анимационного фильма за несколько дней до онлайн-премьеры.

В новой серии появились уже полюбившиеся герои мультфильма - инопланетяне Мун и Люк. Они вернулись в Воскресенск, чтобы познакомиться с новой продукцией «ВМУ» и современными проектами предприятия. После завершения просмотра сотрудники химкомбината ответили на вопросы зрителей, пожелали им успешно учиться и сфотографировались на память.

Мультфильм про Степана Колбочкина рассчитан на учеников младшего возраста, которые еще не изучали химию и краеведение. В анимационных фильмах школьникам рассказывают о воскресенском химкомбинате, его социальной и градообразующей роли, о его работниках и традициях.

«Талисман химкомбината Степан Колбочкин – узнаваемый персонаж среди детей и взрослых Воскресенска. Он является участником различных городских торжеств и праздников, помогает проводить открытые школьные уроки по химии и экологии. Безусловно, премьера новой серии об этом любимце воскресенской детворы – это по-настоящему большое событие в жизни города и наш подарок горожанам к очередному 91-му дню рождения нашего предприятия. Уверена, что эту серию с удовольствием посмотрят не только дети, но и взрослые жители Воскресенска, потому что каждый из нас так или иначе является частью нашего любимого города химиков», — рассказала заместитель гендиректора «ВМУ» Екатерина Иванова.