РИАМО (КОРОЛЕВ) - 24 янв. В подмосковном Королеве полицейские рассказали школьникам о своей работе, сообщает пресс-служба УМВД России по городскому округу.

В рамках всероссийской акции «Студенческий десант» сотрудники УМВД России по Королеву провели встречу с учащимися выпускных классов школы №16.

Инспектор отдела по работе с личным составом УМВД рассказала о поступлении на службу в органы внутренних дел и в высшие учебные заведения системы МВД России, а также разъяснила ребятам правила вступления в добровольные народные дружины.

С молодыми людьми побеседовал эксперт-криминалист, который продемонстрировал содержание профессионального чемодана, подробно рассказал о нюансах проведения осмотра места происшествия и изъятия следов, а также о том, как вычислить преступника по отпечаткам пальцев и следам обуви. Полицейский показал, как проходит процедура дактилоскопии. Инспектор-кинолог рассказал школьникам, какие породы собак принимаются на службе в полиции, в каких направлениях они работают.

По итогам встречи ребята поблагодарили полицейских за интересное мероприятие, которое позволило им больше узнать об особенностях работы в органах внутренних дел.