РИАМО - 24 янв. Сотрудники полиции задержали 52-летнего жителя Москвы, подозреваемого в сбыте наркотических веществ и хранении оружия. Наркотики и вооружение были изъяты в ходе обыска в доме злоумышленника в Талдомском округе, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Правоохранители провели обыск в доме подозреваемого в деревне Сорокино. Там полицейские обнаружили 30 кустов растения, схожего с коноплей, 2 пакета с веществом растительного происхождения и оборудование для культивирования растения. Химическое исследование показало, что вещество является марихуаной. Всего было изъято свыше 160 г.

«Также при осмотре чердачного помещения обнаружен и изъят предмет, конструктивно схожий с пистолетом, с 17-ю патронами и частями к ним. По результатам исследования, проведенного экспертом Экспертно-криминалистического центра ГУ МВД России по Московской области, изъятые патроны являются боеприпасами и пригодны для производства выстрелов», – отметила начальник пресс-службы регионального главка МВД РФ Татьяна Петрова.

Остальные предметы также будут исследованы специалистами.

В отношении подозреваемого возбуждены два уголовных дела по статьям 30, 228.1 и 222 УК РФ. По решению Талдомского районного суда мужчине избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.