РИАМО - 24 янв. За победу в «Блог-уикенде», финале проекта «ТопБЛОГ», с 22 по 25 января поборется рекордное число финалистов из Подмосковья, сообщает пресс-служба АНО «Россия – страна возможностей».

Для участников была создана реальность на платформе Minecraft. В ней финалисты работают над своими кейсами и встречаются с партнерами проекта.

«ТопБЛОГ» представляет собой образовательный проект, где ведущие блогеры и эксперты обучают всех желающих, как развивать личные аккаунты и делать интересный и яркий контент для своих соцсетей.

«В связи с текущей эпидемиологической обстановкой мы приняли решение о проведении финала проекта «ТопБЛОГ» в онлайн-формате, но организовали его по-особенному, отойдя от стандартных Zoom-конференций. Впервые финал проекта платформы «Россия – страна возможностей» проходит в формате компьютерной игры. Мы использовали точную копию локаций Москвы на платформе Minecraft, чтобы участники полностью погрузились в атмосферу проекта», — сказал генеральный директор президентской платформы «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

В финал проекта «ТопБЛОГ» вышли 170 блогеров, в том числе 22 жителя Московской области, что является абсолютным рекордом проекта по числу финалистов от региона.

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