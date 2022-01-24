РИАМО - 24 янв. Согласно данным Московской биржи на 14:00 мск, курс доллара превысил отметку в 79 рублей. Последний раз доллар достигал 79 рублей в ноябре 2020 года, сообщает kp.ru.

Отмечается, что по состоянию на 14:18 мск курс доллара колебался в пределах 78,5-78,6 рубля.

Ранее аналитики инвесткомпании «Ренессанс Капитал» заявили, что в случае обострения конфликта на Украине валютный курс может вырасти до 85-90 рублей за доллар.

Эксперты убеждены, что рост курса доллара будет иметь значительные последствия для всех финансовых рынков России. Акции и облигации упадут в цене, а Центробанку придется принимать экстренные меры для стабилизации происходящего.