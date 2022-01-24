РИАМО - 24 янв. В Московской области работают 18 горнолыжных курортов, самым посещаемым в новогодние каникулы стал комплекс «Сорочаны», сообщает пресс-служба комитета по туризму Подмосковья.

В течение новогодних каникул горнолыжные курорты региона посетили более 375 тыс. человек. В «Сорочаны» приехали свыше 88 тыс. человек.

Кроме того, спросом у жителей области и туристов пользовались горнолыжный клуб Леонида Тягачева (более 74,5 тыс. человек), «Волен» и «Степаново» (свыше 74 тыс.) в Дмитровском округе. Также 70 тыс посетителей отметили на курорте «Лисья гора» в городском округе Балашиха.

По данным агентства «Турстат», «Сорочаны» вошли в топ-10 лучших горнолыжных курортов РФ для катания на сноуборде.