РИАМО - 24 янв. На прошедшей неделе жители Подмосковья активнее всего оставляли в соцсетях комментарии по темам уборки снега и мусора, а также работы общественного транспорта. Об этом сообщила министр госуправления, ИТ и связи Московской области Надежда Куртяник.
Кроме того, жители Подмосковья интересовались вопросами, связанными с вакцинацией от коронавируса и получением QR-кодов.
Также граждане оставляли в соцсетях обращения, касающиеся графика движения общественного транспорта и состояния контейнерных площадок для мусора.
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