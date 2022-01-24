РИАМО - 24 янв. На прошедшей неделе жители Подмосковья активнее всего оставляли в соцсетях комментарии по темам уборки снега и мусора, а также работы общественного транспорта. Об этом сообщила министр госуправления, ИТ и связи Московской области Надежда Куртяник.

«В связи со снегопадами наиболее (активно на прошлой неделе - ред.) обсуждалась тема уборки снега во дворах и на дорогах», - сказала Куртяник в ходе совещания губернатора Андрея Воробьева с руководящим составом подмосковного правительства и муниципальными главами.

Кроме того, жители Подмосковья интересовались вопросами, связанными с вакцинацией от коронавируса и получением QR-кодов.

Также граждане оставляли в соцсетях обращения, касающиеся графика движения общественного транспорта и состояния контейнерных площадок для мусора.