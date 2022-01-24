РИАМО - 24 янв. Курс европейской валюты превысил 89 рублей впервые с 20 июля прошлого года, доллар вырос до 79 рублей, сообщает РИА Новости.

По данным Московской биржи, европейская валюта подорожала на 1,49 рубля и достигла 89,36 рубля.

Эксперты считают, что рубль чувствует себя нестабильно из-за ожидания ответа американской стороны на предложения Москвы по гарантиям безопасности.

За прошедшие с начала года недели рубль успел заметно сдать позиции, упав с 73 почти до 77 рублей за доллар и с 84,5 до 87 рублей за евро.