РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 24 янв. Артисты Московского областного государственного академического театра «Русский балет» под управлением народного артиста СССР Вячеслава Гордеева представили жителям Котельников фрагменты из сказочных балетов, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. Спектакль «Сказочный мир балета» проходил в Доме культуры «Белая Дача». Зрителям показали фрагменты из «Лебединого озера», «Щелкунчика», «Спящей красавицы», «Чиполлина», «Золушки» и «Театра Карабаса».

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