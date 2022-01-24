РИАМО (МЫТИЩИ) - 24 янв. В Мытищинскую городскую клиническую больницу поступила первая партия двухкомпонентной вакцины для детей «Гам Ковид Вак -М» (Спутник - М), сообщается в Instagram-аккаунте МГКБ.

Кабинеты вакцинации будут функционировать в детских поликлиниках №№2 и 4.

С 25 января в детской поликлинике №2 по адресу: Мытищи, ул. Юбилейная, д. 28 начинает работать кабинет вакцинации детей от Covid-19.

Вакцинации подлежат дети в возрасте от 12 до 17 лет. Расписание для самозаписи в детскую поликлинику №2 открыто по вторникам и четвергам с 08:00 до 18:00.

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