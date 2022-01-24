РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 янв. Пробка длиной около 3 км образовалась в центре подмосковного Подольска в понедельник днем, следует из данных сервиса «Яндекс. Пробки».

Согласно данным сервиса, по состоянию на 14:23 в понедельник в центре Подольска образовалась пробка длиной около 3 км. Движение затруднено от съезда с улицы Павлика Морозова на проспект Ленина до поворота на Пионерскую улицу с Большой Серпуховской.

Также заторы отмечаются на улицах Кирова, Высотная, Индустриальная, Правды, Симферопольская и других.